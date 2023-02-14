«Работает мясорубка»: Пригожин о взятии Артемовска Пригожин опроверг слухи об окружении Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в своем Telegram-канале заявление главы компании Евгения Пригожина, в котором он предположил, что в ближайшее время взять Артемовск (он же Бахмут) не удастся. Сообщается, что к городу ежедневно подходят от 300 до 500 новых бойцов на всех направлениях, а огонь артиллерии усиливается с каждым днем.

Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то — вообще не понятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время, — сказано в сообщении.

Ранее СМИ США предположили, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск. По мнению журналистов, косвенным признаком предстоящего отступления украинских войск является введение ими запрета на въезд в город гражданских лиц.

Мнение о скором взятии Артемовска российскими войсками высказал на прошлой неделе экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что за город идут тяжелые бои, но их итог предрешен. С ним согласился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.