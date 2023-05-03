Доктор Мясников сообщил о возвращении опасной инфекции Доктор Мясников сообщил о возвращении в Россию дифтерии

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/Global Look Press

Александр Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в Россию вернулась инфекция дифтерии. Уровень массового иммунитета к этому заболеванию постепенно снижается, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметил, что массовая вакцинация населения проводилась в 30–40-е годы прошлого века. Тогда удалось почти полностью искоренить это опасное инфекционное заболевание. По его словам, в 1990-е годы в России и странах СНГ меры профилактики применялись уже не столь строго, что послужило росту заболеваемости.

Мясников предупредил, что к 60 годам иммунитет к этой болезни остается лишь примерно у 30% привитых. В настоящее время вспышки дифтерии все чаще наблюдаются в Новосибирской области, добавил врач. По его мнению, следует прививаться от опасных заболеваний каждые десять лет.

Также Мясников указал на то, что дифтерия сопровождается образованием белой пленки в горле и легких, иногда в носоглотке. Это может привести к летальному исходу, предупредил он и отметил, что инфекция может проявляться большими язвами на коже.

Ранее Александр Мясников заявил, что обезопасить себя от опасных клещей во время прогулки на открытом воздухе можно, если носить высокие сапоги и длинные штаны. Он развеял миф о том, что клещи могут упасть на человека с дерева. По его словам, эти насекомые живут на уровне роста травы, поэтому важно не укладываться на газон, пока есть сезонные риски поймать на себе кровососущую букашку.