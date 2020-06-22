Доктор Мясников прокомментировал смертность российских медиков с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8f8f680-b47d-11ea-a7a5-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Смертность российских медиков от коронавируса вызвана тем, что они работают с больными — носителями тяжёлых форм вируса. Об этом заявил главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что от COVID-19 в России умерли 489 медиков. При этом общее число умерших от коронавируса в России — 7660 человек. Отмечается, что в Великобритании в мае было 34 тысячи погибших, из которых 180 — медики, в Италии — 30,7 тысячи и 200 медиков, в США — 81,7 тысячи и 389. Получается, что из-за большого числа заражённых медиков в России либо общие цифры по стране занижены и смертность выше, чем заявлена, либо российские медики слишком плохо защищены, чаще заражаются и умирают.

В своём Telegram-канале Мясников прокомментировал информацию о высокой смертности российских медиков от коронавируса. При этом он сравнил лечение пациентов с новой инфекцией в больницах с неравной дуэлью. По его мнению, вирус вирусу рознь.

Те, кто по состоянию здоровья обратился за медицинской помощью, являются носителем высоковирулентного и опасного вируса, который они и передают врачам, — заявил Мясников.

Он добавил, что информация о плохой защите российских медиков является спекуляцией и лишена смысла. По словам врача, близкие друзья во Франции рассказывали ему, что выходили на смену для лечения пациентов «в пластиковых мешках для мусора, проделав в них отверстия для рук и шеи».