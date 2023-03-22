Доктор Мясников обжегся на съемках программы

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Александр Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников обжегся на съемках программы «Доктор Мясников» для канала «Россия 1» из-за химической реакции калия с водой. Медик отметил, что реакция произошла из-за того, что его рука была влажной. Мясников добавил, что его кожа потемнела.

Говорила мама: «Учи химию, сынок!» Калий и вода — вспышка! А я голой рукой хотел кусочек калия в колбу с водой бросить! — написал Мясников.

Ранее руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Инцидент произошел, когда приглашенные эксперты вели оживленную беседу.

Позже Карнеев в разговоре с NEWS.ru заявил, что чувствует себя нормально. Эксперт считает, что потерял сознание из-за недосыпа и переутомления, инцидент никак не связан с обсуждаемой темой. Карнеев рассказал, что на съемочную площадку быстро вызвали скорую помощь, а до дома он добрался самостоятельно.