Доктор Мясников назвал напиток для профилактики рака печени
Александр Чеков
Александр Чеков
18:10, 24 сентября 2021
Фото: pixabay.com
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Кофе является эффективным средством для профилактики некоторых видов онкологии. Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» посоветовал употреблять этот напиток, чтобы избежать рака печени.
Кофе полезен для сердца, для печени. Официальная химиопрофилактика рака печени, — сказал медик.
Он добавил, что этот напиток также помогает при таких заболеваниях, как остеопороз (утрата кальция в костях), подагра, рак простаты и многих других.
Также Мясников «прошёлся» по сахарозаменителям и посоветовал тем, кто не может отказаться от сладкого, перейти на фрукты.