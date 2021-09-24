Доктор Мясников назвал напиток для профилактики рака печени

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Кофе является эффективным средством для профилактики некоторых видов онкологии. Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» посоветовал употреблять этот напиток, чтобы избежать рака печени.

Кофе полезен для сердца, для печени. Официальная химиопрофилактика рака печени, — сказал медик.

Он добавил, что этот напиток также помогает при таких заболеваниях, как остеопороз (утрата кальция в костях), подагра, рак простаты и многих других.

Также Мясников «прошёлся» по сахарозаменителям и посоветовал тем, кто не может отказаться от сладкого, перейти на фрукты.

Съешьте банан, съешьте виноград, — посоветовал врач.

Ранее диетолог предупредил, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому при употреблении его натощак начинается активная выработка желудочного сока, призванного переваривать пищу.

Кроме того, врач-кардиолог Анна Бабаликашвили заявила об опасности кофе и чая для переболевших COVID-19.