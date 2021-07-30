Ростуризм из-за пожаров в Турции обратился к туроператорам с просьбой

Ростуризм просит туроператоров содействовать туристам в случае изменений условий поездок в Турцию из-за пожаров, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться, — говорится в обращении, размещённом на сайте ведомства.

Догузова также рекомендовала туристам, которые планируют поездки в Турцию, быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Тем же, кто уже находится на отдыхе в республике, она советует следовать рекомендациям властей и по возможности не покидать территории отелей.

Она добавила, что по информации туроператоров и гeнконсульства России в Aнталье, ситуация продолжает оставаться непростой. При этом турецкие власти делают всё возможное для лoкализации пожаров и обеспечения безопасности тyристов.

Накануне, 29 июля, турецкие власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города. Россиян среди пострадавших нет, однако в генконсульстве России в Aнталье призвали быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции.