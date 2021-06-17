Дочь Шойгу показала округлившийся живот

Дочь российского министра обороны Сергея Шойгу Ксения беременна. Она и её бойфренд-блогер Алексей Столяров ждут девочку. Будущая мать на своей странице в Instagram показала фото с округлившемся животом.
Вы просили фото после интервью. А классные платьишки бывают и на нас. Кстати, уже 2/3 срока [беременности], — написала Шойгу под снимком.
Не так давно она призналась, что Столяров сделал ей предложение. Они познакомились на спортивном забеге.
В конце прошлого года Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России. Её кандидатуру выдвинул теперь уже бывший руководитель ФТР Пётр Иванов. Шойгу была единственным кандидатом. Выборы прошли в офисе Олимпийского комитета РФ (ОКР). Она пообещала «сделать максимальное количество благих дел» на новом посту.