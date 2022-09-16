Дочь Пескова выходит замуж Экс-главред Tatler Романовский: Елизавета Пескова выходит замуж

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Елизавета Пескова

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета выходит замуж, сообщил экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский в своем Telegram-канале. По его словам, избранником Песковой стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — «выходец из влиятельного чеченского тейпа».

Лиза Пескова выходит замуж. Избранником 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет, — говорится в сообщении.

Романовский добавил, что свадьба запланирована на 1 октября в Москве. По его словам, друзья жениха и невесты уже получили приглашение на церемонию бракосочетания.

Ранее Елизавета Пескова раскритиковала золотую молодежь, живущую за счет обеспеченных родителей. По ее словам, в Европе это выражение утратило актуальность. Она общалась со многими европейцами, после чего пришла к выводу, что деление на разные социальные группы не так сильно выражено в странах ЕС. Также девушка отметила, что сама родилась в богатой семье, но ее никто не баловал.