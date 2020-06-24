Дочь Пескова отреклась от золотой молодёжи

https://static.news.ru/photo/2b2d0f56-b659-11ea-b286-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в Instagram пост, в котором раскритиковала золотую молодёжь, живущую за счёт обеспеченных родителей.

В России понятие «золотая молодёжь» всегда ассоциируется с «детками богатых родителей», разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования, — отметила светская львица.

По её словам, в нынешней Европе данное выражение утратило актуальность. Она общалась со многими европейцами, после чего пришла к выводу, что деление на разные социальные группы не так сильно выражено в странах ЕС.

После этого девушка отметила, что она действительно родилась в богатой семье. Но её никто не баловал. Родители приучили её к труду и научили зарабатывать деньги самостоятельно.

Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаём. Но мы не относимся к золотой молодёжи. Вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, — подытожила Лиза Пескова.

Ранее в интервью Forbes Лиза рассказала , что планирует последовать примеру отца, дедушки и прадедушки и сделать карьеру на дипломатическом поприще. В настоящее время она учится на первом курсе магистратуры МГИМО на факультете международных отношений.

Как писал NEWS.ru, пользователи Сети обвинили Лизу Пескову в трате «народных денег» на дорогую одежду, аксессуары и путешествия. Поводом для этого послужило её фото, сделанное в саду Тюильри в Париже.