Дочь Пескова предложила тратить на лесные пожары деньги из ФНБ

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета предложила тратить на тушение лесных пожаров в Якутии деньги Фонда национального благосостояния. По её мнению, горящие миллионы гектаров являются поводом обратиться к средствам ФНБ, написала Елизавета Пескова в Instagram.

Только когда соцсети начали трубить о бедственном положении в Якутии, регион признал, что нуждается в значительной поддержке. Думаю, горящие миллионы гектаров являются веской причиной обратиться к средствам ФНБ, — высказалась дочь пресс-секретаря президента.

Елизавета уверена, что такие проблемы должны решаться «с наименьшими потерями». А каждый регион должен иметь «достаточную техническую оснащённость» для решения таких непростых задач.

Дочь Дмитрия Пескова среди важнейших проблем назвала развитие авиации для пожаротушения на территории РФ, а также налаживание коммуникации.

Чтобы не позволять такого рода проблемам разрастаться до того, что мы видим сейчас в Якутии, — резюмировала Елизавета Пескова.

Ранее Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ответила на слухи о свадьбе со своим бизнес-партнёром из Чечни. Ходили слухи, что Елизавета Пескова уже три года состоит в отношениях со своим партнёром по ресторанному бизнесу Русланом Голбазовым.