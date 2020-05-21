Дочь основателя сети «Магнит» попала в список Forbes

https://static.news.ru/photo/4691f0de-9bbc-11ea-84d4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Галицкий Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь основателя торговой сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Полина попала в список богатейших людей Forbes. Она заняла 13-е место в рейтинге богатейших наследников российских миллионеров.

Всего в Forbes представлены 20 семей миллиардеров, в которых на каждого отпрыска приходится не меньше $2,25 млрд.

Состояние Полины Галицкой составляет $3,5 млрд. Полине 25 лет, как отец она закончила Кубанский госуниверситет по специальности «Экономика», пишет издание.

Известно, что на последних курсах университета дочь миллиардера активно интересовалась бизнесом, но папа решительно отмёл такое будущее для своей дочери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что деньги необходимо тратить в том городе и с теми людьми, с которыми был достигнут успех. В противном случае, по словам бизнесмена, нет никакого смысла в зарабатывании средств.