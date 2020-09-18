Добровинский прокомментировал просьбу о замене срока Ефремова на условный

https://static.news.ru/photo/24e01018-f9b5-11ea-add1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал просьбу адвоката артиста заменить его подзащитному реальный срок на условный.

Ранее стало известно, что осуждённый на восемь лет актёр отказался от услуг юриста Эльмана Пашаева. Новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев, помимо прочего являющийся армрестлером. Он обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП и попросил суд назначить его доверителю условное наказание.

Добровинский в ответ на это заявил, что люди, интересы которых он представляет, примут любой приговор, но при одном условии — он должен быть обвинительным. По словам адвоката, потерпевшая сторона всегда об этом говорила. Сам юрист подчеркнул, что намерен и дальше доказывать, что актёр виновен.

Решение Мосгорсуда может быть любым — вплоть до признания Ефремова невиновным. При апелляции суд вышестоящей инстанции не может только ужесточить приговор, — цитирует Добровинского НСН.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП, лишился адвокатского статуса.