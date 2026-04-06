Добавляю яблоки и сливки: пеку пирог круче шарлотки. Получается нежный, мягкий и с ароматом корицы

Простой рецепт к чаю, который получается с первого раза и всегда удается. Если хочется чего-то домашнего и уютного к чаю, этот яблочный пирог — отличный вариант. Сливки делают тесто более нежным и насыщенным по вкусу, а корица идеально подчеркивает сладость яблок.

В результате получается мягкий, слегка влажный пирог с аппетитной корочкой. Готовится он просто, а по вкусу легко обходит привычную шарлотку.

Продукты

Яйца — 2 шт., сахар — 120 г, ванильный сахар — 10 г, сливки — 120 мл, сливочное масло — 2 ст. л., мука — 250 г, разрыхлитель — 2 ч. л., яблоки — 2–3 шт., корица — 1 ч. л.

Приготовление

Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавляем мягкое сливочное масло и сливки, перемешиваем до однородности. Муку смешиваем с разрыхлителем и корицей, просеиваем и аккуратно вводим в тесто.

Яблоки очищаем, нарезаем дольками и выкладываем в смазанную форму, сверху заливаем тестом. Выпекаем при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки и приятного аромата.

