Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:15

Добавляю яблоки и сливки: пеку пирог круче шарлотки. Получается нежный, мягкий и с ароматом корицы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Простой рецепт к чаю, который получается с первого раза и всегда удается. Если хочется чего-то домашнего и уютного к чаю, этот яблочный пирог — отличный вариант. Сливки делают тесто более нежным и насыщенным по вкусу, а корица идеально подчеркивает сладость яблок.

В результате получается мягкий, слегка влажный пирог с аппетитной корочкой. Готовится он просто, а по вкусу легко обходит привычную шарлотку.

Продукты

Яйца — 2 шт., сахар — 120 г, ванильный сахар — 10 г, сливки — 120 мл, сливочное масло — 2 ст. л., мука — 250 г, разрыхлитель — 2 ч. л., яблоки — 2–3 шт., корица — 1 ч. л.

Приготовление

Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавляем мягкое сливочное масло и сливки, перемешиваем до однородности. Муку смешиваем с разрыхлителем и корицей, просеиваем и аккуратно вводим в тесто.

Яблоки очищаем, нарезаем дольками и выкладываем в смазанную форму, сверху заливаем тестом. Выпекаем при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки и приятного аромата.

Ранее мы делились рецептом из банки печени трески. Собираем вкусный салат, классное сочетание с самыми простыми продуктами.

Проверено редакцией
На молоке больше не делаю, пеку на какао. Кулич «Шоколадный бархат»: влажный, как брауни, с белоснежной шапкой
Забудьте о чебуреках и хачапури: сочный пирог-кругляш с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой
Яичный салат в бокале: ресторанная эстетика на вашем праздничном столе. Все слои — как на ладони, а вкус — безупречен
Забудьте о чебуреках и хачапури: сочный пирог-кругляш с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой
Забудьте о чебуреках и хачапури: сочный пирог-кругляш с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой
Пирог «Кефирник-минутка»: хрустящая шапка сверху и влажная нежная середина. Самая быстрая выпечка в моем арсенале
пироги
яблоки
простой рецепт
шарлотка
Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии
В МИД России раскрыли, когда запустят безвиз с Саудовской Аравией
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Задержанный рассказал, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.