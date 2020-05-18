Общество

До 500 тысяч жителей Подмосковья вышли на работу после смягчения карантина

21:55, 18 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что порядка 350-500 тысяч жителей региона вышли на работу 18 мая в рамках первого этапа отмены ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса.

Такие данные губернатор привёл в интервью телеканалу «Россия 24». Отвечая на вопрос ведущих, Воробьёв отметил, что не знает точную цифру, однако может с уверенностью заявить, что речь идёт о нескольких сотнях тысяч человек.

С 18 мая в Подмосковье начали работать промышленные предприятия, возобновилось бюджетное и коммерческое строительство. Однако большинство ограничений, включая пропускной режим, продолжают действовать.

В Московской области выявлено 28 290 случаев COVID-19, из них 921 — за последние сутки. Жертвами инфекции в регионе стали 268 человек.

Как писал NEWS.ru, глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова заявила, что более двух тысяч медиков региона заразились коронавирусом.

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