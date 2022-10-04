Дмитрий Певцов заявил о духовной «дебилизованности» россиян Актер Певцов: россияне «дебилизованы» в духовном смысле и не имеют морального иммунитета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Дмитрий Певцов

Молодые поколения творческих людей России должны расти в системе ценностей русского мира, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актер Дмитрий Певцов в пресс-центре НСН. По его словам, из-за 30-летнего отсутствия какой-либо идеологии в стране россияне «дебилизованы» в духовном смысле и не имеют морального иммунитета. Артист также посоветовал российским музыкантам сделать акцент на русском языке и национальных ценностях.

Поколения за 30 лет существования у нас в отсутствие какой-либо идеологии дебилизированы в духовном смысле, не имеют морального иммунитета. Важно, чтобы молодые поколения творческих людей сейчас росли в наших морально-нравственных категориях, в системе ценности нашего русского мира, светлого духа. <...> Из-за того, что 30 лет назад во главе любого начинания и, главным образом, искусства и культуры встал кошелёк и деньги, мы и имеем такой результат, — отметил эксперт.

Дмитрий Певцов ранее прокомментировал включение своей персоны в чёрный список Латвии. Актёр считает, что причиной этому может служить страх, связанный с тем, что в страну приедут люди, которых любят, уважают, к которым прислушиваются.

По его словам, в Латвии боятся, что им напомнят историю синагоги на улице Гоголя, из которой в годы Великой Отечественной войны сделали настоящий крематорий и сжигали там по 500 евреев в сутки. Также, считает Певцов, в стране боятся тех, кто может разбить «в пух и прах» русофобскую пропаганду, напомнить о том, что за последние 20 лет Латвию покинула пятая часть населения — молодые и работоспособные люди.