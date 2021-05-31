Дмитрий Гудков заявил об обыске на его даче

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что у него на даче проводят обыск сотрудники полиции. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
У меня на даче под Коломной обыск, — говорится в его сообщении.
ТАСС
Сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венидиктова. Ведутся обыски, — цитирует агентство свой источник.
Собеседник ТАСС добавил, что полиция работает на месте с самого утра 1 июня.
Ранее стало известно, что бывший директор иностранной неправительственной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар.