Дмитрий Гудков заявил об обыске на его даче

https://static.news.ru/photo/78242938-c298-11eb-82da-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что у него на даче проводят обыск сотрудники полиции. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

У меня на даче под Коломной обыск, — говорится в его сообщении.

ТАСС уточняет , что такие же оперативные действия ведутся и в доме начальника штаба оппозиционера Виталия Венидиктова.

Сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венидиктова. Ведутся обыски, — цитирует агентство свой источник.

Собеседник ТАСС добавил, что полиция работает на месте с самого утра 1 июня.

Ранее стало известно, что бывший директор иностранной неправительственной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар.