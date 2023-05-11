Для российских школьников пройдет Фестиваль профессий

Фото: Пресс-служба «Фестиваля профессий»

В России для школьников пройдет Фестиваль профессий, организованный Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке региональных министерств образования. 11 мая в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Новошахтинске и Волгодонске состоялось открытие профориентационного проекта. Масштабные мероприятия от оператора «Билет в будущее» ждут учащихся более чем в 15 крупных городах России. Управляющий директор Фонда Иван Есин отметил, что в этом году ожидается рост интереса к фестивалю.

Мы ожидаем, что в этом году наши фестивали в России посетят в два раза больше людей — 100 тысяч человек офлайн и более 6 млн присоединятся к онлайн-мероприятиям. Фонд Гуманитарных Проектов и дальше продолжит финансировать и поддерживать лучшие практики, связанные с профориентацией в России, — пояснил Есин.

Фестиваль предоставит школьникам 6-11 классов возможность попробовать себя в разных профессиях, а также получить рекомендации от специалистов той или иной отрасли. Работодатели, заинтересованные в притоке кадров, совместно с образовательными учреждениями подготавливают интерактивные площадки, презентации и мастер-классы. Ученики также смогут поучаствовать в профориентационных диагностиках и тренингах.

Образовательная и производственная программы фестиваля построены таким образом, чтобы школьники могли ориентироваться в тенденциях рынка труда и познакомиться с актуальными профессиями конкретного региона на ближайшие годы. Так, в Ростовской области учащиеся смогут примерить на себя роль фельдшеров, воспитателей, сварщиков, парикмахеров, художников и IT-специалистов.

В России ранее запустили новый проект, онлайн-город Профиград. Виртуальный город нацелен на помощь школьникам найти интересное для них занятие: подростки смогут спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие района.