Для паломников открыли монастырь в Серпухове, где произошёл взрыв

Введенский Владычный женский монастырь, на территории которого 13 декабря произошёл взрыв, вновь открыли для паломников, рассказал РИА Новости благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан. Открыта ли гимназия, выпускник которой произвёл взрыв, не уточняется.

Монастырь открыт, работает в обычном режиме, — сказал Чабан.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 12 пострадавших, но Следственный России Минздрав области утверждает о семи пострадавших детях. Сам нападавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о нападении на гимназию в Главное следственное управление СК РФ.

Ранее знакомый выпускника православной гимназии рассказал о предполагаемых причинах его поступка. Он заявил, что юноша, приведший в действие самодельное взрывное устройство, считал себя последователем антинатализма — философского течения, которое негативно оценивает возникновение новой жизни. Как заявил приятель нападавшего, молодой человек хотел отомстить обществу, уничтожив какую-то его часть.

Другие знакомые подозреваемого сообщили, что в 10-м и 11-м классах он внезапно замкнулся в себе и перестал идти на контакт. Известно также, что родители молодого человека живут отдельно. У него диагностировано ментальное расстройство, которое отрицает отец, поэтому назначенные медикаменты юноша принимал, только находясь с матерью. Также ранее у него обнаружили онкологическое заболевание.