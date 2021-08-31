Дизайнер назвала способы зрительно увеличить небольшую квартиру

Для зрительного увеличения небольшой квартиры необходимо осветлить стены помещения, убрать лишние предметы и создать максимум света. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер и совладелица архитектурно-дизайнерского бюро Ксения Круглова.

Нужно сделать помещение светлым, не использовать яркие акцентные стены, пол или потолок. Светлые цвета поверхностей всегда раздвигают пространство. При этом лучше отдать предпочтение холодному оттенку светлого, — отмечает эксперт.

При этом, кто не хочет, чтобы на маленькую площадь квартиры обращали внимание, следует отказаться от обоев. Для этого лучше использовать декоративную штукатурку или деревянную облицовку, считает дизайнер.

Кроме того, на пол не стоит класть ламинат, так как он не экологичен, поэтому лучше приобрести инженерную доску светлых оттенков. А вот любителям ковролина можно поэкспериментировать с цветом и использовать яркий ковёр, рассказала специалист.

Что касается мебели, то она тоже должна быть светлых тонов, но чтобы она выглядела органично, можно выбрать её на тон темнее, чем сами стены. Сама же мебель не должна быть громоздкой и весь упор необходимо сделать на практичность и минимализм, резюмировала совладелица архитектурно-дизайнерского бюро.

Завершает все изменения выбор света. Днём лучше использовать максимум естественного освещения, а в тёмное время суток предпочтение отдать трековой системе или светодиодной ленте на потолке, заключила Круглова.

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