На время самоизоляции многие школы переведены на дистанционное обучение. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала оформить правовой статус такого типа образования. Её поддержало Министерство просвещения. Специалисты опасаются, что возможное нововведение станет основой для перевода многих школьников на «удалёнку» на постоянной основе. О минусах обучения на дому — в материале NEWS.ru.

Пандемия дала импульс к формированию системы образования, которая органично сочетает традиционные и дистанционные технологии обучения. С таким заявлением выступила Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда отметила, что будущее именно за таким типом образования. Однако при этом она убеждена, что традиционную школу с непосредственным общением педагога и ученика отменять не следует.

Реализация подобной инициативы через некоторое время может повлечь за собой массовый переход школьников на «удалёнку», опасается руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Это приведёт к полному краху системы образования, заявил специалист в разговоре с NEWS.ru. Он пояснил, что ребёнок не может сформироваться как полноценная личность, если он не общается со сверстниками и не решает определённые задачи в коллективе.

Система образования предполагает не только обучение, а ещё и воспитание. Если её перевести в дистанционный режим, дети будут постоянно сидеть перед компьютером и превратятся в замкнутых в себе эгоистов. Они не будут понимать, как общаться и жить в обществе. В экстренных случаях такой тип образования использовать можно. Но в качестве систематической меры он недопустим. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования президент Всероссийского фонда образования

В классе преподаватель имеет возможность проследить за тем, чтобы ученик выполнял задачи самостоятельно. Однако в рамках обучения на дому сделать это очень затруднительно. По данной причине объективность выставленных оценок ставится под большой вопрос, отмечает Комков.

Кроме того, в регионах нет возможности качественно проводить видеоконференции с участием педагогов и детей. Если у столицы в этом есть хоть какой-то опыт — к примеру, «Московская электронная школа», — то в других городах к такому формату никто не готов.

У меня возникают сомнения, когда [глава Минпросвещения] Сергей Кравцов заявляет о необходимости создать законодательную базу для дистанционного обучения. Перевод такого типа образования на стационарную основу приведёт к тому, что Россия превратится в страну дураков. Мы получим огромное количество полуграмотных людей. Оценки ученикам поставят, а в головах у них ничего не будет. Никто не сможет оценить реальный уровень их знаний. Когда мы спохватимся, будет очень поздно. Страна превратится в гетто, — заявил Комков.

Опыт введения дистанционного образования есть в ряде штатов США. Переход на «удалёнку» привёл к всплеску преступности среди подрастающего поколения, отмечает глава Всероссийского фонда образования. Это произошло из-за отсутствия у школьников социализации — они не понимали законов жизни общества и, соответственно, могли с лёгкостью их преступить. Перевод на дистанционное обучение в России повлечёт за собой такие же последствия, считает Комков.

Кроме того, самостоятельно собраться и настроиться на учёбу многим школьникам очень тяжело. Они ещё не привыкли к ответственности, и плюс ко всему рядом находится много отвлекающих факторов — игрушки, еда и кровать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил социальный психолог Алексей Рощин.

Во время дистанционного обучения дети не ощущают эффекта присутствия в классе. Ученик в таком формате чувствует себя наедине с преподавателем. Из-за этого пропадает социальное стремление выделиться в группе, поясняет специалист.

При этом для большинства школьников переход на обычный режим обучения станет облегчением, считает социальный психолог. Дети смогут вернуться в более привычную и естественную для них среду. Исключением станут ученики, у которых враждебные отношения с классом, а также «совы» со смещённым режимом сна.

Своё недовольство «удалёнкой» высказывают и родители школьников. Некоторые из них утверждают, что во время уроков связь прерывается. К ряду сервисов и вовсе невозможно подключиться. Учащимся, к примеру, не удаётся зайти в электронный дневник. Из-за этих проблем преподавателям приходится проводить занятия через мессенджеры при помощи голосовых сообщений.

Сложнее всего приходится родителям детей, которые учатся в младших классах. Поскольку школьники ещё не умеют в полной мере пользоваться компьютером и различными платформами для обучения, взрослые оказываются практически привязанными к чадам на протяжении всего дня.