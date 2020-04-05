Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки

https://static.news.ru/photo/09952568-773e-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Сергей Петриков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция у главного врача 40-й больницы в Москве Дениса Проценко развивается не в тяжёлой форме. Об этом заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжёлой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его, — рассказал Петриков РИА Новости.

По его словам, медицинский персонал работает с коронавирусными больными во всей защите, несмотря на это риск переболеть всё равно остаётся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Денис Проценко чувствует себя приемлемо. По его словам, у медика неплохой, боевой настрой.

44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта. Он самоизолировался и продолжает работать: ведёт дистанционные обходы и консультации больных.

NEWS.ru писал, что медика и его коллег удивил возраст поступающих на лечение от коронавируса пациентов. Так, в Москве им страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями. Проценко заявил, что такое наблюдение опровергает все прогнозы по развитию коронавируса в РФ.

Всего в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек, выздоровели 355. За последние сутки появилось 658 новых случаев заболевания, больше всего в Москве — 536.