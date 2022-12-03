Директор омского канала рассказал о стажировке порноактрисы Евы Элфи Директор омского канала Корольков: порноактриса Ева Элфи работала у нас во время практики

Фото: vk.com/evaelfie

Юлия Романова

Порноактриса Юлия Романова, более известная под псевдонимом Ева Элфи, в 2017 году проходила практику на омском Первом городском телеканале как корреспондентка, сообщает «Подъем». Директор канала Павел Корольков в разговоре с журналистами рассказал, что не следит за жизнью бывшей стажерки, 30 ноября возглавившей топ актрис на сайте PornHub.

Ребята где-то вспомнили, видимо, следят за ее карьерой. Я, честно говоря, не слежу. И вообще не особо помнил, что она у нас работала, когда мне сказали, что она стала звездой в другом жанре. Была маленькая девочка на практике, но нашла себя немножко в другом месте. А что тут скрывать? Мы не ради пиара. Просто такой интересный факт. Ну, ребятам понравилась она, видимо. Решили таким образом напомнить, что она была у нас, — сказал Корольков.

По словам Королькова, интервью у девушки он пока брать не планирует, не знает, о чем ее можно расспросить.

Американская порноактриса и блогер Адриана Чечик в октябре сломала позвоночник на фестивале TwitchCon в Сан-Диего. Актриса должна была прыгнуть в бассейн с поролоновыми кубиками, после чего биться с другими участниками мероприятия «в гладиаторском стиле». После прыжка она скорчилась и заявила, что не может встать. Позднее в Twitter девушка подтвердила, что у нее сломана спина.