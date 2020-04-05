Общество

Директор НИИ Склифосовского: пик заболеваемости COVID-19 в Москве впереди

11:03, 06 апреля 2020
Сергей Петриков Сергей Петриков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик заболеваемости коронавирусом в российской столице пока не наступил. Об этом заявил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Судя по тому, что было выступление президента РФ и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик ещё не наступил, — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявили 954 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.

По состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего по стране проведено более 758 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

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