Директор НИИ Склифосовского назвал число медиков с антителами к COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Сотрудников НИИ Склифосовского регулярно тестируют на антитела к коронавирусу, рассказал директор учреждения Сергей Петриков. По его словам, иммунитет к COVID-19 имеют 10–15% работников.

Он отметил, что сам сдавал такой анализ 23 мая. Результат оказался отрицательным, отметил он в эфире «России-1». Причём в его организме нет как иммуноглобулинов группы G (свидетельствуют о перенесённом коронавирусе), так и группы M (свидетельствуют о наличии вируса в организме в момент взятия анализа).

Постоянно проходят. Не один раз. Я сам сегодня с утра тоже сдавал [тест] на антитела, — ответил он на вопрос журналистов о анализах для сотрудников медицинской организации.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в России в 3–4 раза ниже, чем в других странах. Это связано с более высоким иммунитетом жителей страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.