«Дикий подводный мир»: чем удивит посетителей фестиваль фотографии

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел из Санкт-Петербурга в поход до Мурманска на ледовые испытания. Весь переход займёт около двух недель. Атомоход назвали в честь легендарного ледокола «Арктика», который стал первым в истории судном, дошедшем до Северного полюса в надводном положении. Новое судно станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. «Арктика» предназначена для самостоятельной проводки судов в западном районе Арктики. Судно можно использовать в устьях полярных рек, для этого используется двухосадочная конструкция. Водоизмещение «Арктики» составляет 33 540 тонн. Намеченный срок службы достигает 40 лет. Для успешной навигации атомоходу требуется экипаж из 53 человек.