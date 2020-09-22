«Дикий подводный мир»: чем удивит посетителей фестиваль фотографии

С 23 сентября по 8 ноября 2020 года в Государственном Дарвиновском музее пройдёт фестиваль «Дикий подводный мир». Его посетители увидят красивейшие пейзажи и портреты жителей глубин.
В этом году тема фестиваля — затонувшие объекты. Фотографы из России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Швеции, Германии, Таиланда и Филиппин продемонстрируют 100 новых подводных снимков, сделанных в озёрах, реках, морях и океанах. В выставке будут участвовать победители российских и международных конкурсов, а также начинающие подводные фотографы.
Посетители познакомятся с жизнью «космических» медуз, скатов, морских козочек, китов, крокодилов, голожаберных моллюсков, кораллов разных форм и цветов.
Самые удивительные изображения представителей флоры и фауны — в фотогалерее NEWS.ru.
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Дмитрий Кох
Лестница корабля
Павел Лапшин
Подводные домики
Сергей Лисицын
Один дома
Роговой Дмитрий
Рыбное цунами
Алексей Зайцев
Андрей Дроздов
Парное катание
Андрей Сидоров
Большая белая акула
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Золотая медуза
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