Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:05

Диетологи ненавидят этот десерт: шоколадный мусс, который не вредит фигуре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о вкусном десерте, который не навредит фигуре? Творожно-шоколадный мусс — идеальное решение! Этот нежный, воздушный десерт содержит всего 102 ккал на 100 грамм, но при этом полностью удовлетворяет потребность в сладком. Сочетание творога и черного шоколада создает неповторимый вкус, который понравится даже самым взыскательным сладкоежкам.

Для приготовления вам понадобится 500 г мягкого обезжиренного творога, 100 мл молока 1%, 60 г черного шоколада, 15 г желатина и 2 ст. л. меда. Желатин замочите в воде на 30 минут, затем добавьте молоко и нарезанный шоколад. Нагревайте смесь на медленном огне, пока шоколад не растворится. Творог смешайте с медом, влейте шоколадную массу и взбейте миксером до однородности.

Разлейте мусс по формочкам и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей можно украсить десерт свежими ягодами или какао-порошком.

Ранее сообщалось, как превратить лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
десерты
диеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Встреча Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.