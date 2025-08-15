Диетологи ненавидят этот десерт: шоколадный мусс, который не вредит фигуре

Мечтаете о вкусном десерте, который не навредит фигуре? Творожно-шоколадный мусс — идеальное решение! Этот нежный, воздушный десерт содержит всего 102 ккал на 100 грамм, но при этом полностью удовлетворяет потребность в сладком. Сочетание творога и черного шоколада создает неповторимый вкус, который понравится даже самым взыскательным сладкоежкам.

Для приготовления вам понадобится 500 г мягкого обезжиренного творога, 100 мл молока 1%, 60 г черного шоколада, 15 г желатина и 2 ст. л. меда. Желатин замочите в воде на 30 минут, затем добавьте молоко и нарезанный шоколад. Нагревайте смесь на медленном огне, пока шоколад не растворится. Творог смешайте с медом, влейте шоколадную массу и взбейте миксером до однородности.

Разлейте мусс по формочкам и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей можно украсить десерт свежими ягодами или какао-порошком.

