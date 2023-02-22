Диетолог рассказала о вреде начинок для блинов Диетолог Ионова: начинки для блинов вредны из-за содержания огромного количества жиров

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Опасность блинов заключается в их начинках, таких как сметана, икра и сгущенка, рассказала «Радио 1» диетолог Лидия Ионова. По ее словам, в этих продуктах содержится огромное количество животных жиров. Эксперт почдеркнула, что употребление их в таких объемах вредно для организма. При этом сами блины не являются едой, которая должна присутствовать в рационе каждый день, предупредила врач.

Это продукты, которые содержат огромное количество жиров, как правило животных, а их употреблять нужно в умеренных количествах. Сами блины состоят из белой пшеничной муки, это рафинированный продукт, максимально очищенный. Это не то, что мы должны есть каждый день, — пояснила Ионова.

Также диетолог рассказала, что блины особенно опасны для людей с сахарным диабетом первого типа. Эксперт объяснила, что доза инсулина, которую больной диабетом должен себе ввести, рассчитывается в том числе исходя из количества съеденных углеводов, которыми очень насыщены блины.

Любая мука — это все равно углеводы, будь то гречневая или какая-либо другая. Может, при использовании не пшеничной, а другой муки, чуть выше станет пищевая ценность продукта, но углеводы останутся, — предупредила Ионова.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что блины с овощами и большим содержанием клетчатки являются самыми полезными для организма. По ее словам, для любителей сладкого в качестве начинки подойдут мороженые ягоды или можно сделать с ними соус для блинов из натурального йогурта.