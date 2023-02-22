Опасность блинов заключается в их начинках, таких как сметана, икра и сгущенка, рассказала «Радио 1» диетолог Лидия Ионова. По ее словам, в этих продуктах содержится огромное количество животных жиров. Эксперт почдеркнула, что употребление их в таких объемах вредно для организма. При этом сами блины не являются едой, которая должна присутствовать в рационе каждый день, предупредила врач.

Это продукты, которые содержат огромное количество жиров, как правило животных, а их употреблять нужно в умеренных количествах. Сами блины состоят из белой пшеничной муки, это рафинированный продукт, максимально очищенный. Это не то, что мы должны есть каждый день, пояснила Ионова.

Также диетолог рассказала, что блины особенно опасны для людей с сахарным диабетом первого типа. Эксперт объяснила, что доза инсулина, которую больной диабетом должен себе ввести, рассчитывается в том числе исходя из количества съеденных углеводов, которыми очень насыщены блины.

Любая мука — это все равно углеводы, будь то гречневая или какая-либо другая. Может, при использовании не пшеничной, а другой муки, чуть выше станет пищевая ценность продукта, но углеводы останутся, — предупредила Ионова.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что блины с овощами и большим содержанием клетчатки являются самыми полезными для организма. По ее словам, для любителей сладкого в качестве начинки подойдут мороженые ягоды или можно сделать с ними соус для блинов из натурального йогурта.

 