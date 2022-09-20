Диетолог рассказала, кому стоит пить напитки из цикория Диетолог Аплетаева: цикорий полезен страдающим от диабета и проблем с ЖКТ

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Цикорий стоит включить в свой рацион людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом и нарушениями микрофлоры кишечника, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Марина Аплетаева. По ее словам, напитки из этого растения также полезны для диабетиков, поскольку содержат инулин, который позволяет снизить уровень сахара в крови.

Цикорий содержит инулин. Это вещество, которое влияет на снижение уровня сахара в крови. То есть оно достаточно благотворно воздействует на организм людей, у которых повышен уровень сахара в крови, оно снижает гликемическую нагрузку, — пояснила врач.

Напитки из цикория не раздражают желудочно-кишечный тракт и положительно влияют на его микрофлору, подпитывая полезные бактерии. При этом от цикория лучше отказаться при наличии аллергии на него или индивидуальной непереносимости, добавила Аплетаева.

Врач-терапевт Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление кофе благотворно влияет на здоровье сердца и печени. По ее словам, напиток может быть противопоказан только людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперт утверждает, что кофе укрепляет сердце и снижает вероятностью развития инфаркта.