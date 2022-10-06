Диетолог рассказала, кому противопоказано есть манго Диетолог Мухина: манго лучше не есть при лишнем весе и диабете

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При всей очевидной пользе манго его нельзя есть людям с избыточным весом и страдающим диабетом второго типа, рассказала изданию «Слово и Дело» диетолог Марият Мухина. По словам специалиста, из-за слишком большого содержания углеводов ежедневно можно употреблять не более 10 граммов этого фрукта.

Калорийность манго — 62 ккал. Его можно отнести к фруктам, которые имеют среднюю калорийность, но углеводов очень много. В манго высокий гликемический индекс — в среднем в одном фрукте содержится 15 граммов быстрых углеводов, — отметила диетолог.

Мухина подчеркнула, что манго невероятно насыщено полезными веществами и витаминами. Так, например, один его плод содержит 100% дневной нормы витаминов С и А, в нем также большое количество витаминов B1, B2, B5, B6, витамины D, K и E, а также цинк, который стимулирует кроветворение.

Кроме того, в манго содержится витамин Е, который активизирует половую функцию, и растительный коллаген, улучшающий работу суставов и омолаживающий кожу.

Врач-педиатр Марьям Сайфулина ранее рассказала, что в осенний период поддержать иммунитет помогут продукты зеленого цвета — яблоки, зеленый лук, травы и зелень. По словам медика, также стоит обратить внимание на прием витаминов и физические нагрузки, особенно бег.