Диетолог рассказала, кому не стоит есть много яиц на Пасху

Пациентам с атеросклерозом, а также страдающим от повышенного холестерина и проблем с поджелудочной железой, стоит ограничить потребление яиц на Пасху, заявила диетолог Елена Соломатина. Она добавила, что здоровым людям, занимающимся физической нагрузкой, можно есть не более трёх яиц в день без вреда для здоровья, пишет Lenta.ru.

Если человек здоровый и занимается физическими нагрузками, у него нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, высокого холестерина, ему можно съесть где-то до трёх яиц в день. Но желательно не сразу все три яйца съедать за раз, а в течение дня, например, одно на завтрак, одно на обед и ужин, — пояснила Соломатина.

Людям с проблемами пищеварительной и сердечно-сосудистой систем стоит ограничить потребление яиц до одной порции в день, добавила диетолог. По её словам, большое количество белка, содержащегося в яйцах, серьёзно навредить человеку не может. Однако желток, продолжила Соломатина, содержит в себе холестерин, который может стать причиной проблем у пациентов с атеросклерозом или заболеваниями желчного пузыря.

Ранее Соломатина заявила, что в покупном пасхальном куличе не должно быть пальмового масла или комбинированных жиров. По её словам, выпеченные в домашних условиях куличи не должны содержать в себе маргарина.