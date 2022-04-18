Диетолог рассказала, как выбрать пасхальный кулич

В покупном пасхальном куличе не должно быть пальмового масла или комбинированных жиров, заверила диетолог Елена Соломатина. По её словам, выпеченные в домашних условиях куличи не должны содержать в себе маргарина, пишет Lenta.ru.

Кулич может быть из хороших качественных ингредиентов либо купленный, либо испеченный в домашних условиях. В домашнем куличе будет меньше вредного, факт. Разве что высокая калорийность. Другое дело — куличи покупные. Туда кладут вместо масла либо комбинированный жир, либо жир специального назначения, либо пальмовое масло и множество всевозможных стабилизаторов, консервантов, разрыхлителей. За счёт этого кулич долго хранится и не черствеет, но таких куличей стоит остерегаться даже здоровому человеку, — отметила Соломатина.

Вместе с этим она подчеркнула, что пасхальный кулич — это «совсем не полезный» продукт. Людям с лишним весом Соломатина порекомендовала отпраздновать Пасху «символическим» кусочком кулича. При этом пациентам, страдающим от сахарного диабета, стоит вовсе отказаться от праздничной выпечки.

Ранее NEWS.ru поделился рецептом вкусных пасхальных куличей. Куличи на Пасху — традиционное блюдо, которое стоит во главе стола в самый важный для православных христиан день в году.