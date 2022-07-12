Диетолог рассказала, какие сладости можно есть худеющим россиянам Диетолог Соломатина посоветовала худеющим россиянам есть сорбеты и печеные яблоки

Фото: shutterstock

Худеющим россиянам вовсе не обязательно полностью отказываться от сладкого, торты можно заменить печеными яблоками, сорбетами, желе, пастилой и мармеладом, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что при соблюдении диеты десерты обязательно должны быть низкокалорийными.

Это могут быть различные фруктово-ягодные желе на агар-агаре, на пектине. Эти вещества хорошо связывают токсины и выводят их из организма. А фрукты-ягоды дают эффект сладости. Можно мармелад, но только не магазинный, потому что в него кладут много сахара, — перечислила Соломатина.

Она посоветовала россиянам делать домашние сорбеты, которые можно приготовить, просто заморозив фруктовое пюре. Помимо этого, неплохим десертом станут и посыпанные корицей печеные яблоки, добавила Соломатина.

Корица вообще улучшает усвоение глюкозы, и, надо сказать, что чем лучше у человека усваивается глюкоза клетками, тем меньше выделяется инсулина. А инсулин ответственен за набор жира, — резюмировала она.

Ранее Соломатина заявила: чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку. При этом она подчеркнула, что диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям.