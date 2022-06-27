Диетолог рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион в жару Диетолог Мухина: летом нужно добавить в рацион овощи, ягоды и зелень

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В жаркий период россиянам стоит внимательно следить за питьевым режимом и добавить в рацион ягоды, овощи и зелень, так как в них содержится много жидкости и клетчатки, заявила диетолог Марият Мухина. Она также посоветовала употреблять продукты с содержанием белка, так как он отвечает за «ремонт» клеточных мембран, синтез антител и выработку гормонов, передает «Слово и Дело».

Если мясо птицы — то без кожи, отварное или запеченное. Также можно употреблять нежирную рыбу. Летом у организма достаточно энергии, поскольку телу не нужно себя согревать. Жирную пищу мы должны есть зимой и осенью — в это время организму нужен такой субстрат, чтобы «топиться» и превращаться в энергию, — уточнила Мухина.

Она добавила, что летом организму не нужна дополнительная энергия из еды, чтобы согреться. По словам врача, многим летом просто не хочется есть, так как лишняя пища просто провоцирует набор веса. Мухина порекомендовала отказаться от употребления «тяжелой» пищи в жару, например, макарон, котлет, колбас и сосисок.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что в жаркую погоду не стоит употреблять алкогольные напитки, так как спиртное может негативным образом повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Она также порекомендовала исключить «тяжелые» продукты, например, фастфуд.