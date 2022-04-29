Диетолог рассказала, какие продукты нельзя смешивать Диетолог Королёва рассказала, какие продукты нельзя смешивать

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Врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что нельзя комбинировать белки и быстрые углеводы, поскольку из-за этого в организме запускается процесс брожения и нарушается усвоение белка. Так, например, нельзя употреблять мясные изделия с макаронами из мягких сортов пшеницы и картофелем. Эксперт добавила, что также нельзя употреблять алкоголь с газировкой, сообщает «Москва 24».

Источники полноценного белка надо сочетать исключительно с овощными гарнирами, салатами, но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель, — рассказала Королёва.

Она при этом подчеркнула, что кофе не следует смешивать ни с одним продуктом, так как он мешает усвоению микроэлементов, содержащихся в других продуктах, в том числе кальция, магния, железа и фосфора.

Кардиолог академик РАН Юрий Беленков ранее рассказал, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции. Эксперт добавил, что инфекция также воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что наихудшие последствия наблюдаются у тех пациентов, которые после выписки пренебрегают врачебными рекомендациями.