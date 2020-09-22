Диетолог рассказала, какие ингредиенты не должны быть в составе хлеба

https://static.news.ru/photo/c7a7d266-fd81-11ea-8766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любителям хлеба при покупке данного продукта стоит обращать внимание на состав. В нём не должно быть сахара, дрожжей и белой муки. В данном вопросе — чем проще, тем лучше, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. Оптимальное дневное потребление хлеба для современного человека составляет 60–90 граммов, но при условии, что он будет «правильным».

Нужно искать в продаже хлеб, который не содержит таких ингредиентов. Он на полках магазинов есть, и это уже не редкость. Или готовить самостоятельно. Сейчас масса рецептов предлагается. Я, например, употребляю хлеб из зелёной гречки, — цитирует эксперта «Ридус».

По её мнению, отсутствие сахара не повредит вкусовым качествам продукта. Если хочется выпечку послаще, то в состав можно добавить, например, сироп топинамбура. Он, в отличие от других заменителей глюкозы, не нагружает печень, поджелудочную железу, а наоборот оздоравливает микрофлору кишечника.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, какой рыбе — речной или морской — лучше отдать предпочтение, поведал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий отраслевого рынка Александр Фомин. По словам эксперта, диетологи считают морепродукт важным элементом сбалансированного питания. При этом морских обитателей специалисты называют более полезными, однако многие всё-таки предпочитают дары пресноводных водоёмов.