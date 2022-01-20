Диетолог рассказала, как правильно выбрать сыр

Моцареллу рекомендуется есть детям и малышам, потому что это самый лёгкий и свежий сыр, заявила диетолог Марият Мухина. Она порекомендовала выбирать моцареллу из буйволиного молока, потому что в ней содержится наибольшее количество полезных микроэлементов, пишет «Слово и Дело».

Моцарелла — это профилактика анемии, повышение иммунитета. Рекомендуется при недостатке белка. Это детский сыр — самый свежий и самый лёгкий, — подчеркнула Мухина.

Людям старшего и пожилого возраста, продолжила диетолог, рекомендуется есть сыр с плесенью, особенно если человек страдает от дисбактериоза. Она назвала такой сыр «живым антибиотиком», который поможет вытеснить из организма патогенные бактерии. «Голубой сыр», в свою очередь, стоит есть при недостатке кальция, подчеркнула Мухина.

Пармезан подходит людям, у которых есть скрытая пищевая непереносимость лактозы — очень распространённое сегодня расстройство. Таким людям лучше употреблять ферментированные сыры с выдержкой не менее трёх лет, — резюмировала она.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова заявила, что выдержанные сыры, такие как пармезан, нельзя есть при приёме некоторых антидепрессантов, поскольку это может повысить артериальное давление. В остальных случаях запретов нет, но всё равно не стоит переедать, уточнила диетолог.