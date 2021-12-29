Диетолог рассказал о продуктах, от которых стоит отказаться после 50 лет

Людям старше 50 лет стоит отказаться от сладкого, соли, а также ограничить употребление красного мяса до одного раза в неделю, заявил диетолог Андрей Бобровский. Он уточнил, что такое изменение рациона поможет предупредить множество проблем с сердцем и сосудами, пишут «Народные Новости».

В рамках этих диет были исследованы продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Конечно, набор этих продуктов индивидуальный, но есть и общие наблюдения. Например, чем старше человек, тем меньше он должен есть красного мяса. Это так называемая профилактика болезней, — рассказал Бобровский.

Он также порекомендовал снизить количество сладких продуктов. Диетолог уточнил, что речь идёт о простых углеводах, например, выпечке или газированной воде. По его мнению, такая диета поможет в профилактике болезней мозга: например, синдрома Альцгеймера и атеросклероза. Помимо этого Бобровский посоветовал полностью отказаться от соли. Этот ингредиент не стоит добавлять в блюда, потому что он и так содержится в большинстве продуктов, резюмировал медик.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что из-за наличия колбасы и майонеза в составе салата оливье его не стоит есть людям с повышенным уровнем холестерина и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Пациентам с проблемами в области гастроэнтерологии эксперт посоветовала заменить колбасу на отварное мясо, а майонез — на греческий йогурт.