Диетолог перечислила продукты, несочетаемые с шашлыком Диетолог Дюваль назвала молоко и сладкий алкоголь продуктами, несочетаемыми с шашлыком

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Шашлык не стоит сочетать с хлебом, продуктами с высоким содержанием жиров, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем. Как рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль, такие сочетания будут утяжелять пищу, удлиняя пищеварительный процесс и приводя к неприятным ощущениям.

Шашлык переваривается достаточно долго, и если мы будем дополнять его другими видами продуктов, которые с ним не сочетаются, то мы получим очень неприятную тяжесть в животе, метеоризм, газообразование и сонное, вялое состояние, — пояснила диетолог.

Эксперт порекомендовала выбирать к шашлыку продукты, улучшающие переваривание тяжелой пищи — прежде всего свежую зелень и овощи, особенно томаты.

В помидорах содержатся кислоты, которые будут помогать расщеплять шашлык. Еще очень хорошо есть квашеную капусту. Также стимулировать пищеварение будут горчица и хрен, — подчеркнула врач.

При употреблении шашлыка лучше отказаться от майонезов, отдав предпочтение томатным соусам, продолжила Дюваль. Алкоголь же лучше, по возможности, вообще исключить, либо ограничиться сухими винами, которые стимулируют пищеварение.

Ранее нутрициолог Ольга Панова перечислила неожиданные полезные свойства шашлыка. Так, жаренное на углях мясо является источником аминокислот, белка и железа, а также он богат витаминами группы В, которые помогают наладить работу нервной системы.