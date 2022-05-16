Диетолог перечислила неожиданные причины набора веса Диетолог Соломатина: неожиданной причиной набора веса может стать неправильная диета

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Люди, которые придерживаются неправильной диеты, злоупотребляют алкоголем или страдают от различных заболеваний, имеют склонность к резкому набору веса, заявила диетолог Елена Соломатина. По её словам, те, кто ограничивает себя в еде, резко сокращают потребление калорий, что может негативно сказаться на стройности фигуры в будущем, пишет «Москва 24».

Действительно, человек может похудеть, но потом он достаточно быстро возвращается к своему прежнему питанию и начинает очень быстро поправляться. Вес становится даже больше, чем был до диеты, — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что набору лишних килограммов способствует и алкоголь, так как это продукт с высоким гликемическим индексом, который сильно повышает уровень сахара в крови. К тому же, напомнила диетолог, к пиву, например, часто покупают сухарики или чипсы, от которых также можно быстро поправиться. Соломатина также добавила, что страдать от резкого набора веса могут и люди с гипотиреозом. По словам медика, при этом недуге пациент полнеет из-за недостаточной выработки энергии.

Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что одной из причин масштабного распространения ожирения является рост числа психических отклонений в мире. Эксперт отметил, что люди в развитых странах «заедают» стресс.