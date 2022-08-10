Врач назвала восемь эффективных способов от переедания Врач Павличенко: чтобы не переедать, нужно поддерживать социальные контакты

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Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко назвала восемь действенных способов, которые помогут в борьбе с перееданием: составлять списки, не садиться на диету, уделять внимание еде, поменять рацион питания, поддерживать социальные контакты, а также найти свой триггер. По ее словам, эти методы доказали свою эффективность в период локдауна, когда люди буквально начали «заедать стресс», столкнувшись со страхом неизвестности, пишет Pravda.Ru.

Эксперт рассказала, что от переедания может помочь составление списков, например, «Пять людей, которым можно позвонить, когда грустно». Целью упражнения является осознание, что вместо шоколадного батончика вы на самом деле можете хотеть расслабиться и изменить ситуацию.

Павличенко посоветовала не садиться на диету, так как лишние ограничения могут только усилить состояние стресса. Она подчеркнула, что важно уделять внимание еде, стараться почувствовать вкус каждого кусочка, что приведет к более быстрому насыщению. Кроме того, иногда необходимо полностью пересмотреть свой рацион питания. Чтобы избавиться от тревожности и стресса, стоит включить в него продукты, в которых много магния: бананы, бобовые, хлеб из муки грубого помола.

Необходимо понять, что является первопричиной переедания, убеждена специалист. Например, если триггером выступает чтение новостей, то лучше ограничить просмотр новостной ленты или не брать еду к компьютеру. Не менее важно поддерживать социальные контакты. Здоровье будет крепче, если в трудную минуту обратиться к человеку, а не пачке чипсов, заключила Павличенко.

Клинический психолог Вячеслав Москвин перечислил способы борьбы с тревожностью. Справиться с беспокойством поможет «заземление», дыхательные практики, концентрация на настоящем и выражение негативных эмоций, убежден специалист.