Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

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Употребление на завтрак некоторых продуктов может повлечь негативные последствия для здоровья, в частности привести к диабету и спровоцировать набор лишнего веса. Как заявила врач-диетолог Инна Кононенко, особенно вредными можно считать быстрозавариваемые каши. Они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.

А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть, — объяснила она в интервью Пятому каналу.

Кроме того, специалист не рекомендовала есть на завтрак мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами. В список вредных и опасных попали и свежевыжатые соки. По словам Кононенко, они содержат большое количество фруктозы, которая, попадая в печень, быстро превращается в печёночный жир.

Отсюда мы и получаем набор веса, — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru ранее, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что тем, кто хочет похудеть осенью и в начале зимы, следует есть тыкву. По его словам, данный плод является и вкусным, и низкокалорийным.