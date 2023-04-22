Диетолог назвала главное преимущество супов над другими блюдами Диетолог Круглова: супы содержат белки, углеводы и клетчатку

Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Суп не является обязательной составляющей рациона, это лишь один из вариантов приема пищи, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она подчеркнула, что преимущество супов над остальными блюдами в их комплексности: в них присутствует и белок, и сложные углеводы, и клетчатка в виде овощей.

Супы не являются обязательным блюдом, это лишь один из вариантов приема пищи. Их преимущество над остальными блюдами в комплексности: в них можно положить побольше овощей — источника клетчатки, это источник и белков (мясо, рыба) и сложных углеводов — картофель, крупы. В России супы популярны в силу пищевых привычек — супы, борщи, щи и так далее, — отметила Круглова.

Она также добавила, что лучшими продуктами для ужина являются овощи, которые должны составлять минимум 50% от общего объема вечерней трапезы. Медик добавила, что последний прием пищи допускает приготовление мяса птицы или рыбы, гречки, нешлифованного риса, а также бобовых.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что на ночь категорически нельзя есть фастфуд, добавлять в блюда специи и пить кофе. Эксперт объяснила, что «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, провоцируя изжогу. Она подчеркнула, что любая еда на ночь отрицательно влияет на человеческий организм, способствует ожирению, заболеваниям ЖКТ, развитию усталости на фоне нарушений сна.