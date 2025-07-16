Этот печеный суп готовлю на автомате — получается идеально всегда

Суп из запеченных овощей — это ароматное и насыщенное блюдо с глубоким вкусом. Запекание придает овощам особую сладость и легкий дымный оттенок. Такой суп получается густым и кремовым, идеально подходит для прохладного дня.
Ингредиенты:
- томаты — 5–6 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- оливковое масло — 1–2 ст. л.;
- сливки 20% — 100 мл;
- вода или бульон — по необходимости;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Овощи вымойте, крупно нарежьте, выложите на противень.
- Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и специями.
- Запекайте 30–40 минут до мягкости и легкой карамелизации.
- Переложите овощи в блендер, добавьте чеснок и измельчите.
- Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сливки и немного бульона.
- Доведите до желаемой консистенции, прогрейте 5 минут.
- Подавайте с гренками или свежей зеленью.
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