Этот печеный суп готовлю на автомате — получается идеально всегда

Этот печеный суп готовлю на автомате — получается идеально всегда

Суп из запеченных овощей — это ароматное и насыщенное блюдо с глубоким вкусом. Запекание придает овощам особую сладость и легкий дымный оттенок. Такой суп получается густым и кремовым, идеально подходит для прохладного дня.

Ингредиенты:

томаты — 5–6 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

оливковое масло — 1–2 ст. л.;

сливки 20% — 100 мл;

вода или бульон — по необходимости;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

перец — по вкусу;

паприка — по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 °C. Овощи вымойте, крупно нарежьте, выложите на противень. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и специями. Запекайте 30–40 минут до мягкости и легкой карамелизации. Переложите овощи в блендер, добавьте чеснок и измельчите. Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сливки и немного бульона. Доведите до желаемой консистенции, прогрейте 5 минут. Подавайте с гренками или свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.