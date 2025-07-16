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16 июля 2025 в 12:36

Этот печеный суп готовлю на автомате — получается идеально всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп из запеченных овощей — это ароматное и насыщенное блюдо с глубоким вкусом. Запекание придает овощам особую сладость и легкий дымный оттенок. Такой суп получается густым и кремовым, идеально подходит для прохладного дня.

Ингредиенты:

  • томаты — 5–6 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • оливковое масло — 1–2 ст. л.;
  • сливки 20% — 100 мл;
  • вода или бульон — по необходимости;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Овощи вымойте, крупно нарежьте, выложите на противень.
  3. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и специями.
  4. Запекайте 30–40 минут до мягкости и легкой карамелизации.
  5. Переложите овощи в блендер, добавьте чеснок и измельчите.
  6. Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сливки и немного бульона.
  7. Доведите до желаемой консистенции, прогрейте 5 минут.
  8. Подавайте с гренками или свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
супы
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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