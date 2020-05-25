Диденко осудили за увеличение груди спустя три месяца после смерти мужа

https://static.news.ru/photo/36c5c002-9ed4-11ea-8e97-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: instagram.com/didenko.katerina/

Поклонники блогера Екатерины Диденко раскритиковали её за то, что она увеличила грудь спустя три месяца после смерти своего супруга.

Не могу понять такого, честно. Мужа только похоронила. И пошла сиськи новые делать. Ну как так? Неужели это сейчас так важно для вас? Не любили, наверно, своего мужа... Странная вы девушка, Кать, — написал подписчик блогера на её странице в социальной сети Instagram.

Екатерина Диденко сообщила подписчикам, что решала осуществить детскую мечту — увеличить грудь.

Маленькая грудь — это был мой комплекс с детства <...> С мужем мы договорились, что операция состоится после третьего ребёнка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж, судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть — я решила сделать то, о чем мечтала лет десять, — сообщила блоге на своей странице.

Подписчики жёстко осудили фарма-блогера за то, что она думает о своей груди после смерти мужа, а не скорбит и заботится о детях.

Одна из подписчиц отметила в комментариях, что купила бы блогеру мозги, будь у неё финансовая возможность.

Как писал NEWS.ru ранее, супруг блогера Екатерины Диденко Валентин погиб во время празднования её 29-летия. Сообщалось, что Валентин Диденко хотел сделать жене сюрприз и заполнил бассейн сухим льдом. Из-за неудачного «сюрприза» погибло три человека, в том числе и Валентин.