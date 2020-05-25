Диденко осудили за увеличение груди спустя три месяца после смерти мужа

Поклонники блогера Екатерины Диденко раскритиковали её за то, что она увеличила грудь спустя три месяца после смерти своего супруга.
Не могу понять такого, честно. Мужа только похоронила. И пошла сиськи новые делать. Ну как так? Неужели это сейчас так важно для вас? Не любили, наверно, своего мужа... Странная вы девушка, Кать, —
написалподписчик блогера на её странице в социальной сети Instagram.
Екатерина Диденко сообщила подписчикам, что решала осуществить детскую мечту — увеличить грудь.
Маленькая грудь — это был мой комплекс с детства <...> С мужем мы договорились, что операция состоится после третьего ребёнка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж, судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть — я решила сделать то, о чем мечтала лет десять, — сообщила блоге на своей странице.
Подписчики жёстко осудили фарма-блогера за то, что она думает о своей груди после смерти мужа, а не скорбит и заботится о детях.
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Одна из подписчиц отметила в комментариях, что купила бы блогеру мозги, будь у неё финансовая возможность.
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Как писал NEWS.ru ранее, супруг блогера Екатерины Диденко Валентин погиб во время празднования её 29-летия. Сообщалось, что Валентин Диденко хотел сделать жене сюрприз и заполнил бассейн сухим льдом. Из-за неудачного «сюрприза» погибло три человека, в том числе и Валентин.
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