https://static.news.ru/photo/0eecc3e0-5cc7-11ea-a360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Блогер Екатерина Диденко рассказала о том, что произошло на вечеринке в честь её 29-летия. Из-за неудачного «сюрприза» погибло три человека, в том числе и муж блогера. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

На день рождения пришёл фокусник. Я думала, это и есть сюрприз. Было весело, здорово. Но потом я увидела, как начали переодеваться ребята. Я спросила, что сейчас будет. Мне сказали: сюрприз, выйди. <...> Когда начали засыпать сухой лёд, я думала о том, что его насыпят и на этом всё кончится. Я не думала, что туда будут прыгать люди. Думала, красивый дым, все порадуются и пойдут веселиться дальше, — поделилась Екатерина Диденко.

Трагическая вечеринка проходила в сауне. Муж Екатерины Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн сухой лёд, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в бассейн.

Отмечается, что после инцидента погибли трое человек. Муж блогера скончался в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Екатерина Диденко объяснила, почему не будет хоронить мужа. Блогер сообщила, что её супруг хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли.