https://static.news.ru/photo/b3da3c7c-5bad-11ea-8485-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко записала новое видео для подписчиков. Она поделилась новостями о своём самочувствии после смерти мужа, скончавшегося из-за применения сухого льда на банной вечеринке. С девушкой работают сразу три психолога. По словам вдовы, ей стало легче.

Диденко также сообщила, что не будет устраивать традиционные похороны супруга Валентина. Покойный хотел, чтобы его кремировали и развеяли прах.

Валя хотел, чтобы его кремировали. <...> Чтобы этот прах я развеяла над полем. <...> Он постоянно говорил: «Я не хочу, чтобы меня хоронили, я не хочу, чтобы меня отпевали. Я хочу, чтобы меня кремировали и развеяли прах», — рассказала Диденко на своей странице в социальной сети Instagram.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Позднее стало известно, что химическое вещество супруг заказал через Интернет и хотел устроить жене сюрприз. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По данным медиков, молодые люди погибли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей, писал NEWS.ru.