Дезинфектор рассказал, где в квартире прячутся клопы и клещи

Клопы и клещи дома прячутся в стыках мебели, розетках и плинтусах, предупредил технолог-дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в разговоре с телеканалом «360». Их поиском нужно обязательно заняться, если на коже появились укусы или признаки аллергии, сообщил он. Также узнать о наличии постельных клопов можно по чёрным точкам и жёлтым пятнам на поверхностях.

При осмотре помещения нужно учитывать, что клопы или клещи сидят в определённых технических дефектах, например, в стыках мебели, уголках отошедших обоев. Нужно осмотреть внимательно розетки, плинтуса, карнизы, так как там есть вероятность их скрытого гнездования. <...> Можно обратиться к специалистам, которые придут, осмотрят помещения, оценят степень заражения и применят специальную химию. Химия должна быть сертифицирована, — сказал Меньшиков.

Перед дезинфекцией нужно убраться, пропылесосить щели и вынести мебель. Меньшиков добавил, что для дезинфекции труднодоступных мест поможет парогенератор, а старую мебель с клопами проще выкинуть, чем вывести их оттуда.

Он также сообщил, что постельные клопы переносят достаточно много болезней.

Ранее кандидат биологических наук Юрий Гриненко в разговоре с NEWS.ru дал советы россиянам, как обезопасить себя от тараканов. По мнению специалиста, если основная опасность от насекомых идёт в помещении, то лучше воспользоваться специальными препаратами, но следует учитывать, что тараканы могут обладать устойчивостью к рекомендованным пестицидам для жилищ. Поэтому самый простой способ не допустить незваных гостей к себе в дом — соблюдать чистоту.