Девочка попала в реанимацию после танца с гостем в ресторане В Санкт-Петербурге девочка попала в реанимацию с переломом черепа в свой день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в реанимацию во время празднования своего дня рождения после танца с гостем в ресторане. Врачи диагностировали ребенку черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом затылочной части черепа, рассказал «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел в ресторане на проспекте Сизова. По предварительным данным, девочку уронил один из гостей во время танца. Из-за падения пострадавшая пробила голову.

Врачи также диагностировали у ребенка гематомы и контузию. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, изучаются записи с камер видеонаблюдения в ресторане.

В Курортном районе Санкт-Петербурга 10-летняя школьница ранее проломила голову, катаясь по лестнице после празднования своего дня рождения. Мать пострадавшей рассказала, что девочка спускалась со второго этажа, съезжая по перилам, и в какой-то момент сорвалась в лестничный пролет, сильно ударившись при этом головой.

В марте в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Двенадцатилетней школьнице, у которой на УЗИ обнаружили сердечные шумы, стало плохо во время пробежки. Известно, что у девочки было освобождение от посещения занятий физкультуры.