Детский омбудсмен выступила против усиления наказания за курение школьников

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила NEWS.ru, что новыми штрафами не решить проблему с курением, а в неблагополучных семьях может возрасти напряжение в отношениях между родителями и детьми.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 октября поручила Минздраву проработать вопрос систематических проверок российских школьников на употребление никотина. Планируется ввести запрет на сдачу детям в аренду вейпов и электронных сигарет, а также в ходе профилактических медицинских осмотров проверять их на употребление никотина.

Штрафами мы не решим эту проблему, а ещё больше может возрасти социальное напряжение. Потому что есть много детей из малообеспеченных семей и для родителей этот штраф будет значительным бременем, будут копиться долги и что потом? — задалась вопросом Волынец.

По её словам, штрафы являются исключительной мерой, которую надо применять, если родители содействуют курению детей, например, покупают им сигареты.

Как мера профилактики это (новые штрафы. —NEWS.ru) будет работать очень слабо. Если семья неблагополучная и нет контакта с детьми, то его и не будет, вряд ли родители как-то будут выстраивать отношения, чтобы не платить штраф, — отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что в таких семьях нельзя исключать проявление агрессии от родителей, если ребёнок стал причиной трат на штрафы.

Родители, которые склонны к жестокому обращению с детьми, могут за это детей наказывать, заниматься рукоприкладством, что приведёт к ещё более серьёзному конфликту с детьми, — считает Волынец.

Она добавила, что в благополучных семьях взаимоотношения выстраиваются и без всяких штрафов. Там родители могут воздействовать на детей по-доброму.

Эксперт считает, что проблему вредных привычек детей можно решить усилением профилактической и просветительской деятельности. По её словам, дети должны быть заняты во внеурочное время кружками и секциями.

Когда ребёнок занимается спортом, то он сам заинтересован в своих результатах, не будет курить, пить, употреблять наркотики. Государство обязано содействовать развитию условий для того, чтобы ребёнок мог проявить себя в лидерском плане, — отметила Волынец.

Ранее эндокринолог Владислав Бондаренко рассказал, что курильщикам следует следить за уровнем токоферола в организме, так как он значительно снижает вред от никотина. Также витамин Е очищает организм от негативных эффектов, вызванных курением сигарет.