Детский лор объяснила, когда ингаляции могут быть опасны для здоровья Детский лор Дворникова: ингаляции запрещено делать детям с больными ушами

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Ингаляции категорически запрещено делать детям, когда у них болят уши, а также есть зеленоватые или желтоватые выделения из носа, все это может свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции, сообщила в беседе с «Москвой 24» заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами президента РФ Тамара Дворникова. По ее словам, в этих случаях ингаляция будет не только неэффективной, но и может привести к осложнениям.

Из-за свойства ингаляций улучшать кровообращение они противопоказаны детям с предрасположенностью к носовым или легочным кровотечениям, — рассказала она.

Дворникова отметила: процедуру также нельзя проводить, если у заболевшего поднялась температура выше 37,5 градуса.

Как подчеркнула лор, делать ребенку ингаляции можно только по назначению врача. Он подберет средства, дозировку и периодичность с учетом индивидуальных особенностей ребенка и тяжести течения заболевания. Специалист также предостерегла от использования эфирных масел, настоек или отваров трав, а также кипяченой или дистиллированной воды. Это может привести к аллергической реакции, спазму легких и тяжелым приступам кашля.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов ранее заявил, что единственный эффект от сидения над кастрюлей с горячим паром от картошки — ожог дыхательных путей. По его словам, «пар, конечно, увлажняет и временно приносит облегчение», но может повредить слизистую или привести к бронхоспазму в случае с маленькими детьми.